Video / Iranski napadi širom Bliskog istoka: Gore stambene zgrade u Bahreinu

U gradu Manama u Bahreinu napadnuto je više stambenih objekata, potvrdile su nadležne vlasti.
Na terenu su ekipe Civilne zaštite koje gase požare i provode akcije spašavanja na pogođenim lokacijama.
GRAD MANAMA
Pojedini iranski mediji navode da je dron tipa Shahed pogodio glavno zapovjedno sjedište američke mornarice
Trenutak eksplozije. Screenshot
U gradu Manama u Bahreinu napadnuto je više stambenih objekata, potvrdile su nadležne vlasti.
Na terenu su ekipe Civilne zaštite koje gase požare i provode akcije spašavanja na pogođenim lokacijama.
Snimak koji kruži društvenim mrežama prikazuje snažnu eksploziju u neboderu smještenom u blizini sjedišta United States Fifth Fleet, odnosno 5. flote američke ratne mornarice.
Pojedini iranski mediji navode da je dron tipa Shahed pogodio glavno zapovjedno sjedište američke mornarice.
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