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GRAD MANAMA

Video / Iranski napadi širom Bliskog istoka: Gore stambene zgrade u Bahreinu

Pojedini iranski mediji navode da je dron tipa Shahed pogodio glavno zapovjedno sjedište američke mornarice

Trenutak eksplozije. Screenshot

S. S.

28.2.2026

U gradu Manama u Bahreinu napadnuto je više stambenih objekata, potvrdile su nadležne vlasti. 

Na terenu su ekipe Civilne zaštite koje gase požare i provode akcije spašavanja na pogođenim lokacijama.

Snimak koji kruži društvenim mrežama prikazuje snažnu eksploziju u neboderu smještenom u blizini sjedišta United States Fifth Fleet, odnosno 5. flote američke ratne mornarice.

Pojedini iranski mediji navode da je dron tipa Shahed pogodio glavno zapovjedno sjedište američke mornarice.

# BLISKI ISTOK
# BAHREIN
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