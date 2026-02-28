Američki obavještajci upozorili Trampa da bi ubistvo Hamneija dovelo trvdolinijsku Revolucionarnu gardu na vlast

Američka obavještajna zajednica procijenila je da bi, u slučaju uspješne operacije promjene vlasti u Iran i svrgavanja vrhovnog vođe Ali Hamnei, najtvrđe krilo Islamska revolucionarna garda moglo preuzeti kontrolu nad zemljom.

Ipak, obavještajni podaci nisu dali konačan odgovor. Državni sekretar Marko Rubio izjavio je u januaru pred zakonodavcima da niko sa sigurnošću ne zna ko bi preuzeo vlast ukoliko bi režim pao. Jedan izvor upoznat s američkim obavještajnim izvještajima naveo je da je IRGC svakako dominantan faktor iznad klasične vojne strukture, ali da je teško precizno predvidjeti rasplet u slučaju kolapsa sistema.

Sjedinjene Američke Države, prema tim navodima, nemaju potpun uvid u unutrašnju hijerarhiju IRGC-a još od atentata na generala Kasema Soleimanija tokom prvog mandata predsjednika Donalda Trampa.

Izraelski napadi na Iran u subotu, kako su za CNN izjavila dva izraelska izvora, bili su usmjereni na visoke iranske zvaničnike, uključujući Hamneija, načelnika Generalštaba Sajida Abdolrahima Musavija i predsjednika Masuda Pezeškiana.

Za sada nije potvrđeno da je bilo koji od njih pogođen. Ipak, Reuters navodi da su im dva izvora potvrdila smrt ministra odbrane Amira Nasirzadeha i komandanta Revolucionarne garde Mohameda Pakpura.

Iranski mediji najavili su skoro obraćanje vrhovnog vođe, dok je ministar vanjskih poslova Abbs Aragči izjavio da je, prema njegovim saznanjima, Hamnei živ i dobrog zdravstvenog stanja.

Uoči napada, predsjedniku SAD Donaldu Trumpu predstavljene su procjene koje su operaciju opisale kao potez visokog rizika, ali i potencijalno velike strateške koristi, izjavio je jedan američki zvaničnik za Reuters.