Izrael objavio snimak: "Ovo je najveća operacija u historiji naših zračnih snaga"

OKO 200 izraelskih borbenih aviona izvelo je najveću zračnu operaciju u historiji izraelskih zračnih snaga, napavši raketne i protuzračne sustave u zapadnom i središnjem Iranu, izjavio je glasnogovornik izraelske vojske.

Glasnogovornik je pojasnio kako su operaciju vodile vojna obavještajna služba i zračne snage. Prema njegovim riječima, bačene su stotine komada streljiva na gotovo 500 ciljeva, među kojima su bili i lanseri raketa.

Naglasio je da je svrha napada bila proširiti zračnu nadmoć Izraela nad Iranom i nanijeti štetu ključnim ofenzivnim kapacitetima, što uključuje i lansirna mjesta na zapadu zemlje.

Glasnogovornik je kao jedan od pogođenih ciljeva naveo lokaciju na području Tabriza. Rekao je da ju je koristila postrojba za rakete zemlja-zemlja koja je planirala ispaliti desetke projektila prema Izraelu.