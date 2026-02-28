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OKO 200 AVIONA

Izrael objavio snimak: "Ovo je najveća operacija u historiji naših zračnih snaga"

Glasnogovornik je kao jedan od pogođenih ciljeva naveo lokaciju na području Tabriza

Obim napada. X

D. H.

28.2.2026

OKO 200 izraelskih borbenih aviona izvelo je najveću zračnu operaciju u historiji izraelskih zračnih snaga, napavši raketne i protuzračne sustave u zapadnom i središnjem Iranu, izjavio je glasnogovornik izraelske vojske.

Glasnogovornik je pojasnio kako su operaciju vodile vojna obavještajna služba i zračne snage. Prema njegovim riječima, bačene su stotine komada streljiva na gotovo 500 ciljeva, među kojima su bili i lanseri raketa.

Naglasio je da je svrha napada bila proširiti zračnu nadmoć Izraela nad Iranom i nanijeti štetu ključnim ofenzivnim kapacitetima, što uključuje i lansirna mjesta na zapadu zemlje.

Glasnogovornik je kao jedan od pogođenih ciljeva naveo lokaciju na području Tabriza. Rekao je da ju je koristila postrojba za rakete zemlja-zemlja koja je planirala ispaliti desetke projektila prema Izraelu.

# IZRAEL
# IRAN
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