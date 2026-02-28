Iran objavio: U američko-izraelskim napadima poginulo 200 ljudi, više od 700 povrijeđenih

Iranski mediji izvještavaju da je u američko-izraelskim napadima na Iran poginulo najmanje 200 ljudi, a da je više od 700 povrijeđenih.

Informacija o 201 poginuloj osobi i 747 povrijeđenih u Iranu objavio je Crveni polumjesec, navodeći da su pogođene 24 provincije.

Izraelske hitne službe prijavile su 94 ranjena, uključujući tinejdžera koji je lakše ranjen šrapnelima i druge pogođene eksplozijama, prenosi Guardian. Druga organizacija izvijestila je da je do sada pružila medicinsku pomoć za 89 ranjenih u lakšem stanju.

Poznato je da su pogođene dvije škole i jedna sportska dvorana, a da je samo u jednoj školi desetine poginulih.

Posljednji podaci navode da je poginulo 85 djevojčica u jednoj školi i da je više njih pod ruševinama. U drugoj školi je najmanje dvoje poginulih, a u sportskoj dvorani najmanje 15 smrtno stradalih osoba.

Reuters je ranije pisao i da su dobili potvrdu od dva izvora da je ubijen ministar odbrane Amir Nasirzadeh i komandant Revolucionarne garde Mohammed Pakpour. Ova informacija nije zvanično potvrđena.

Spekulisalo se i o smrti vrhovnog vođe Alija Khameneija, međutim iranski mediji su kazali da će se on ubrzo obratiti.