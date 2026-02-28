Amerikanci objavili snimak napada na Iran: Evo kako je izgledala operacija "Epski bijes"

– Nakon početnog talasa američkih i partnerskih napada, snage CENTCOM-a uspješno su se odbranile od stotina iranskih projektila i bespilotnih letjelica. Nema izvještaja o američkim žrtvama ili povrijeđenima u borbama. Šteta na američkim objektima bila je minimalna i nije utjecala na operacije – navedeno je u saopćenju objavljenom na društvenim mrežama.

United States Central Command (CENTCOM) saopćio je da nakon napada u Iran nema izvještaja o američkim žrtvama niti povrijeđenima te da operacije nisu ugrožene. Kako su naveli, šteta na američkim postrojenjima je minimalna.

Napadi su izvedeni u okviru operacije pod nazivom Epic Fury (Epski gnjev). Korištena je precizna municija lansirana iz zraka, s kopna i mora, kao i jeftini jednosmjerni jurišni dronovi, dodaje se u saopćenju.

Sjedinjene Američke Države i Izrael jutros su izvele napade na Iran. U Teheranu su se čule najmanje tri eksplozije, a pogođeni su i drugi iranski gradovi.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da napad ima za cilj uklanjanje sigurnosne prijetnje Sjedinjenim Državama te da Irancima pruža priliku da svrgnu svoje vlasti. Izraelska vlada proglasila je vanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima.

Pentagon je potvrdio da je američka operacija nazvana Epic Fury, dok Izrael svoju akciju vodi pod nazivom Lavlja rika. Iran je uzvratio lansiranjem raketa prema Izraelu, saopćila je izraelska vojska, a udari su izvedeni i na američke vojne lokacije u Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru.