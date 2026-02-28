Tramp kaže da postoje dvije opcije o dužini napada: U svakom slučaju, trebat će im godine da se oporave

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je za izraelske medije da je pokrenuo napad na Iran jer je zaključio da iransko rukovodstvo ne želi postići dogovor.

– Iranci su bili blizu sporazuma, a zatim su odustali. Ponovo su bili blizu, pa opet odustali. Iz toga sam shvatio da zapravo nikada nisu ni željeli dogovor – rekao je Tramp za Channel 12.

Dodao je da bi Iran do sada posjedovao nuklearno oružje da ga Sjedinjene Američke Države i Izrael nisu napali u junu.

– Imam mnogo izlaznih opcija iz ove operacije. Mogu je produžiti i preuzeti potpunu kontrolu ili je završiti za nekoliko dana i poručiti Irancima da ćemo se ponovo vidjeti za nekoliko godina ako krenu u obnovu. U svakom slučaju, trebat će im godine da se oporave od ovog napada – kazao je Trump.

Podsjetimo, američki predsjednik jutros je saopćio da su SAD započele, kako je naveo, velike borbene operacije protiv Irana. Izrael je ranije objavio da je pokrenuo preventivni vojni udar na Iran.

U uzvratnom napadu iranski dronovi i rakete, pored američkih vojnih baza u regionu i teritorije Izraela, pogodili su i luksuzne dijelove Dubaiju, centar Abu Dabija, prijestolnicu Bahreina, kao i međunarodni aerodrom u Kuvajtu.