Netanjahu kaže da je "sve više znakova" da je ajatolah Hamnei ubijen: Pozvao Irance da izađu na ulice

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu komentirao je napade na Iran, a posebno se osvrnuo na napad na kompleks ajatolaha Alija Hamneija.

Iako su Iranci to negirali, Netanjahu kaže da postoje "sve veći znakovi" da je "ovaj diktator nestao".

Rekao je da će napadi pomoći iranskom narodu "da se oslobode tiranije".

- Imate priliku koja se pruža jednom u generaciji da srušite iranski režim - rekao je.

Pozvao je Irance da "izađu masovno na ulice" i "dovedu posao do kraja". Naglasio je da je "vrijeme da se ujedine za historijsku misiju“.

On je pozvao građane Izraela da slušaju upute Komande za domovinsku sigurnost jer je sugerisao da će operacija protiv Irana trajati „onoliko dugo koliko bude potrebno“.

- Trideset bombi bačeno je na kompleks. Ali Hamnei bio je pod zemljom, ali vjerovatno ne u svom bunkeru - rekao je Amit Segal s Kanala 12, za kojeg se zna da je blizak izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu, ne navodeći izvor.