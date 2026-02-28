Reuters: Ajatolah Hamnei je mrtav, pronađeno je njegovo tijelo

Visoki izraelski zvaničnik izjavio je za Reuters da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei mrtav te da je njegovo tijelo pronađeno.

Više izraelskih zvaničnika slične tvrdnje iznijelo je i drugim medijima, navodeći da je tijelo ajatolaha navodno pronađeno u ruševinama njegove palače.

Ipak, iz Irana za sada nema zvanične potvrde niti reakcije. Ranije je ministar vanjskih poslova Irana Abas Aragči negirao te navode.

Izraelski Channel 12 objavio je kako je premijeru Benjaminu Netanjahuu, prema njihovim navodima, predočena dokumentacija o Hamneijevom tijelu.

Iranska novinska agencija Tasnim ranije je izvijestila da je sedam raketa pogodilo područje u blizini predsjedničke palače i kompleksa vrhovnog vjerskog vođe u Teheranu. Satelitski snimci, prema tim navodima, pokazuju da je rezidencija ajatolaha u potpunosti uništena.

Podsjetimo, iranski mediji prethodno su objavili da je Ali Hamnei izmješten iz Teherana na sigurnu lokaciju. Također je saopćeno da je iranski predsjednik Masud Pezeškian na sigurnom i dobrog zdravstvenog stanja.