Američka vojska potvrdila da nema stradalih Amerikanaca nakon iranske odmazde: "Šteta na bazama minimalna"

U istom obraćanju naveli su da, osim što nema stradalih Amerikanaca, dosadašnje procjene pokazuju kako je šteta na američkim vojnim bazama minimalna.

Američka vojska saopćila je da nema poginulih američkih državljana nakon iranske odmazde uslijed zajedničkog izraelsko-američkog napada na Iran.

Američka strana potvrdila je da su njihove baze na Bliskom istoku bile meta stotina iranskih raketnih i napada bespilotnim letjelicama.

Iranska odmazda uslijedila je nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države izveli zajednički napad na Iran. Prema informacijama koje su objavili iranski izvori, u tim udarima poginulo je najmanje 200 osoba.

Reuters je objavio, pozivajući se na izraelskog zvaničnika, da je među stradalim i ajatolah Ali Hamnei, ali još nema potvrde tih navoda.