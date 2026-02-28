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KRAJ JEDNE ERE

I američki Fox News objavio da je ajatolah Hamnei ubijen

Njegov kompleks je sravnjen sa zemljom

Ajatolah Hamnei. AP

S. S.

28.2.2026

Nakon što je Reuters objavio vijest o smrti ajatolaha Alija Hamneija, ona se pojavila i na Fox Newsu, bliskom predsjedniku SAD Donaldu Trampu.

Oni su, slično kao Reuters, pozvali se na neimenovanog visokog izraelskog zvaničnika, koji im je potvrdio ovu informaciju.

Ističu da je preminuo nakon izraelskog napada na Teheran, a, kako kažu, njegov kompleks je sravnjen sa zemljom.

Inače, Hamnei je rođen 1939. godine u Mašhadu, na istoku Irana i bio je jedan od ključnih faktora u provođenju islamske revolucije 1979. godine, kada je svrgnut šah Mohamed Reza Pahlavi, koji je bio saveznik SAD.

Hamnei je bio blizak ajatolahu Ruholahu Homeiniju, napredovao je unutar njegovog sistema, bio predsjednik od 1981. do 1989. godine, a nakon njegove smrti preuzeo je funkciju vrhovnog vođe.

# ALI KHAMENEI
# IRAN
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