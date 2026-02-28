I američki Fox News objavio da je ajatolah Hamnei ubijen

Nakon što je Reuters objavio vijest o smrti ajatolaha Alija Hamneija, ona se pojavila i na Fox Newsu, bliskom predsjedniku SAD Donaldu Trampu.

Oni su, slično kao Reuters, pozvali se na neimenovanog visokog izraelskog zvaničnika, koji im je potvrdio ovu informaciju.

Ističu da je preminuo nakon izraelskog napada na Teheran, a, kako kažu, njegov kompleks je sravnjen sa zemljom.