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PREDSJEDNIK SAD

Tramp o smrti Hamneija: "U nekom trenutku će me pozvati da pitaju koga bih volio za nasljednika... Samo sam sarkastičan"

Tramp je izjavio da je u današnjim napadima u Iranu ubijen „veliki broj rukovodilaca“

Donald Tramp. AP

S. S.

28.2.2026

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se večeras povodom informacija da je likvidiran iranski vrhovni vjerski vođa ajatolah Ali Hamnei, koji je, prema navodima, ubijen u udarima što su ih ranije tokom dana izvele izraelske i američke snage.

U telefonskom razgovoru za NBC News, Tramp je izjavio da je u današnjim napadima u Iranu ubijen „veliki broj rukovodilaca“.

– Ne mislim na dvije osobe – poručio je Tramp, ne otkrivajući tačan broj stradalih.

Na pitanje ko bi mogao naslijediti ajatolaha Alija Hamneija na čelu Irana, Tramp je odgovorio:

– Ne znam, ali u nekom trenutku će me pozvati da me pitaju koga bih volio.

Nakon toga je dodao da je tom izjavom bio "samo sarkastičan".

# ALI KHAMENEI
# DONALD TRUMP
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