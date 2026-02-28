Izraelska vojska objavila fotografije iranskih zvaničnika za koje tvrde da su ubijeni: Među njima ministar odbrane

Izraelske odbrambene snage objavile su fotografije sedmorice pripadnika iranskog sigurnosnog vrha za koje tvrde da su ubijeni, koristeći pritom termin „eliminisani“.

Prema navodima izraelske vojske, jutrošnji prvi udari na teritoriju Iran započeli su iznenadnom operacijom nakon što je vojna obavještajna služba identifikovala dvije lokacije u Teheran na kojima su se, kako tvrde, sastajali visoki zvaničnici iranskog sigurnosnog rukovodstva.

- Ali Šamkani, bivši komandant mornarice Iranske revolucionarne garde i komandant iranske vojske, te visoki savjetnik iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

- Mohamad Pakpur, komandant Iranske revolucionarne garde, prema tvrdnjama IDF-a, predvodio je iranski plan usmjeren protiv Izraela. Navodi se da je bio odgovoran za raketne i napade dronovima, djelujući preko iranskih posredničkih grupa, te da je imao ključnu ulogu u nasilnom gušenju protesta u Iranu prošlog mjeseca.

- Salah Asadi, šef obavještajne službe u vojnom štabu za vanredne situacije i visoki oficir generalštaba iranskih oružanih snaga, također je, kako tvrdi IDF, bio uključen u planove protiv Izraela.

- Mohammad Širazi, koji je od 1989. godine predvodio vojni biro Alija Hamneija, prema navodima IDF-a, bio je zadužen za vezu između najviših vojnih zapovjednika i vrhovnog vođe, te je slovio za jednu od centralnih figura u vrhu iranskog režima.

- Aziz Nasirzadeh, ministar odbrane Irana i bivši načelnik ratnog zrakoplovstva, prema istim izvorima, bio je odgovoran za razvoj i proizvodnju raketa dugog dometa, isporuku oružja savezničkim grupama, kao i za rad organizacije SPND, koja je vodila projekte u oblasti nuklearnog, biološkog i hemijskog naoružanja.

- Hossein Jabal-Amelian, predsjednik Organizacije za inovacije i istraživanja u odbrani (SPND), tereti se da je nadgledao razvoj naprednih tehnologija i oružanih sistema, uključujući dugogodišnje projekte vezane za nekonvencionalno oružje.

- Reza Mozafari-Nia, bivši čelnik SPND-a, prema tvrdnjama IDF-a, imao je značajnu ulogu u naporima za razvoj nuklearnog programa.

Podsjećamo, ranije su izraelski zvaničnici rekli za Reuters i Fox News da je ubijen i ajatolah Ali Hamnei.