Iran pokrenuo nove napade na Katar: Ponovo na meti američka baza

Iran je večeras pokrenuo novi talas napada na ciljeve u Kataru. Arapski mediji izvještavaju da se iznad Dohe čulo više od deset eksplozija, dok Al Jazeera navodi da je riječ o „najglasnijim detonacijama“ od početka iranskih napada na Katar.

Na snimcima objavljenim na društvenoj mreži X, čiju autentičnost za sada nije moguće potvrditi, vidi se navodno djelovanje protivzračne odbrane koja pokušava presresti projektile ispaljene iz Irana.

Prema dostupnim informacijama, meta je ponovo bila američka vojna baza Al Udeid, smještena jugozapadno od Dohe. Katar je i ranije tokom dana bio izložen napadima, a jedan projektil pao je na ulicu, izazvavši paniku među građanima.

Snimci prikazuju kako su ljudi u strahu bježali na sve strane, dok je u svega nekoliko sekundi nastao haos. Katarsko ministarstvo odbrane saopćilo je da je Iran u subotu ujutro lansirao 65 balističkih raketa i 12 dronova prema Kataru, pri čemu su dvije rakete pogodile američku zračnu bazu Al Udeid. Naveli su da su registrirali uzastopne talase napada te da su uspjeli presresti 63 rakete i 11 dronova prije nego što su stigli do ciljeva.