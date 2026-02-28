Tramp: Hamnei, jedan od najzlobnijih ljudi u historiji, je mrtav, ovo je najveća prilika za iranski narod

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je Truth Socialu da je ajatolah Ali Hamnei ubijen u napadima Izraela na Iran.

- Hamnei, jedan od najzlobnijih ljudi u historiji, je mrtav. Ovo nije samo pravda za narod Irana, već i za sve velike Amerikance, kao i ljude iz brojnih zemalja širom svijeta, koji su ubijeni ili osakaćeni od strane Hamneija i njegove bande krvožednih nasilnika. Nije uspio izbjeći naše obavještajne i visoko sofisticirane sisteme praćenja i, radeći blisko s Izraelom, nije postojalo ništa što je on, niti drugi lideri koji su ubijeni zajedno s njim, mogli učiniti.

Ovo je najveća prilika za iranski narod da povrati svoju zemlju. Čujemo da mnogi pripadnici IRGC-a, vojske i drugih sigurnosnih i policijskih snaga više ne žele da se bore i traže imunitet od nas. Kao što sam rekao sinoć – sada mogu dobiti imunitet, kasnije dobijaju samo smrt.

Nadam se da će se IRGC i policija mirno pridružiti iranskim patriotama i zajedno djelovati kao jedinstvena snaga kako bi zemlji vratili veličinu koju zaslužuje. Taj proces bi uskoro trebao započeti, jer ne samo da je Hamnei mrtav, nego je i sama država, u samo jednom danu, u velikoj mjeri razorena, pa čak i gotovo uništena.

Teška i precizna bombardovanja, međutim, nastavit će se bez prekida tokom sedmice ili onoliko dugo koliko bude potrebno da se ostvari naš cilj – mir širom Bliskog istoka i, zaista, cijelog svijeta. Hvala vam na pažnji.