Haos na aerodromu u Dubaiju: Pogodio ga dron, širi se gust dim, ima povrijeđenih

Prema nezvaničnim informacijama medija, dron je ili udario u terminal ili eksplodirao u njegovoj blizini. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama, a čiju autentičnost još nije moguće potvrditi, vidi se gust dim koji ispunjava prostor. Portal Clash Report javlja da su u napadu povrijeđene nekoliko osoba.

Večeras je navodno pogođen terminal međunarodnog aerodroma u Dubaiju tokom iranskog napada, što je izazvalo hitnu evakuaciju putnika i osoblja.

Podsjetimo, rad na aerodromu u Dubaiju već je danas bio prekinut zbog privremenog zatvaranja i ograničenja u više međunarodnih vazdušnih prostora u zapadnoj Aziji, što je uticalo na desetine letova ka Bliskom istoku.

Aerodromi Dubai su saopštili da su svi letovi na Međunarodnom aerodromu Dubai (DXB) i Međunarodnom aerodromu Dubai World Central – Al Maktum (DWC) obustavljeni do daljnjeg, zbog čega je na hiljade putnika ostalo zarobljeno. Neki su čak iskrcani iz aviona koji su već bili na rulnoj stazi, dok su drugi posmatrali sa terminala kako im table sa statusom letova postaju potpuno crvene.