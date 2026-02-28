Misteriozna poruka na profilu Hamneija, da li je ovo priznanje smrti?

Dok izraelski zvaničnici tvrde da je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, ubijen u izraelskom zračnom udaru, iranski zvaničnici to negiraju.

– U uzvišenom imenu Haidara (Imam Alija), mir neka je nad njim. Bez njega nema neba ni zemlje. Bez njega nema ljubavi poput Zajnebine.

Esmail Kovsari, član iranske Komisije za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku, izjavio je da je vrhovni vođa Hamnei potpuno zdrav i da aktivno vodi ratne napore na terenu. On je odbacio izvještaje o njegovoj smrti kao lažne glasine koje su se širile nakon neuspjelih pokušaja atentata, ističući da će oni koji stoje iza tih tvrdnji „tu želju ponijeti u grob“.

Par minuta nakon ove objave, Donald Tramp na društvenoj mreži Truth Social objavio je da je Khamenei ubijen u napadima.