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POGODIO GA PROJEKTIL

Video / Gori simbol luksuza u Dubaiju: Hotel Burdž Al Arab u plamenu nakon iranskih napada

Dubai je tokom dana više puta pogođen projektilima, svi letovi su obustavljeni, a građanima je savjetovano da se sklone od vrata i prozora te potraže sigurno sklonište

Požar u Dubaiju. Screenshot

S. S.

28.2.2026

Burdž Al Arab, poznat simbol Dubaija u obliku jedra, zahvaćen je plamenom. Prema izvještajima medija, ovaj čuveni luksuzni hotel zapaljen je nakon što ga je pogodio projektil.

Snimci hotela u plamenu brzo se šire društvenim mrežama, a za sada nema informacija o povrijeđenima.

Hotel je poznat po svom luksuzu – zlatnim tonovima, fontanama, raskošnim tepisima i panoramskom liftu koji vodi do 25. sprata.

Dubai je tokom dana više puta pogođen projektilima, svi letovi su obustavljeni, a građanima je savjetovano da se sklone od vrata i prozora te potraže sigurno sklonište.

# DUBAI
# BURJ AL ARAB
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