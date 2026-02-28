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POTVRDILA HITNA POMOĆ

U iranskim napadima na Tel Aviv povrijeđeno 20 osoba: Jedna je u kritičnom stanju

Prema procjenama izraelske vojske, Iran je od jutros lansirao oko 170 balističkih raketa, desetine ka Izraelu i desetine ka američkim vojnim objektima na Bliskom istoku

Napad na Tel Aviv - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

28.2.2026

U Tel Avivu je večeras ranjeno oko 20 osoba u udaru iranske balističke rakete, saopćila je izraelska hitna služba.

Među povrijeđenima, jedna osoba je u kritičnom, a jedna u teškom stanju, navela je izraelska služba hitne pomoći, prenosi Times of Israel.

Ranije su se sirene oglasile širom centralnog i sjevernog Izraela zbog novog balističkog raketnog napada iz Irana.

Izraelska vojska saopćila je da radi na presretanju projektila.

Prema procjenama izraelske vojske, Iran je od jutros lansirao oko 170 balističkih raketa, desetine ka Izraelu i desetine ka američkim vojnim objektima na Bliskom istoku, navodi Times of Israel.

# IZRAEL
# IRAN
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