Reza Pahlavi slavi smrt ajatolaha: "Islamska republika će uskoro biti poslana na smetljište historije"

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, koji decenijama živi u SAD, oglasio se o navodima o smrt ajatolaha Alija Hamneija.

- Ali Hamnei, krvožedni Zahhak našeg vremena, ubica desetina hiljada najhrabrijih iranskih sinova i kćeri, izbrisan je sa stranica historije. Njegovom smrću, Islamska republika je efektivno završila i uskoro će biti poslana na smetljište historije - naveo je.

Poručio je iranskim zvaničnicima da ne imenuju nasljednika Hamneija te upozorio vojsku, sigurnosne i policijske snage da im je ovo posljednja prilika da se pridruže narodu.

- Svaki pokušaj ostataka režima da imenuju nasljednika Hamneija osuđen je na propast od samog početka. Koga god postave na njegovo mjesto, neće imati ni legitimitet ni opstanak i bez sumnje će biti saučesnici u zločinima ovog režima. Svaki pokušaj podrške režimu koji se urušava osuđen je na propast. Ovo je vaša posljednja prilika da se pridružite narodu, da pomognete u osiguravanju stabilne tranzicije Irana ka slobodnoj i prosperitetnoj budućnosti i da imate udjela u izgradnji te budućnosti - rekao je sigurnosnim strukturama.

Naveo je da je ovo početak velikog nacionalnog slavlja, ali ne i kraj puta.