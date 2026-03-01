Ruski ambasador pri UN-u žestoko o napadima SAD i Izraela na Iran: "Ničim izazvan čin agresije"

Ruski ambasador pri Ujedinjenim narodima Vasilij Nebenzja oštro je osudio najnovije vojne napade Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, nazivajući ih još jednim "ničim izazvanim činom oružane agresije".

– Postupci Vašingtona i Jeruzalema nisu ništa drugo nego još jedan ničim izazvan čin oružane agresije protiv suverene i nezavisne države članice UN-a, što je u suprotnosti s Poveljom organizacije i temeljnim načelima međunarodnog prava – rekao je Nebenzja tokom hitne sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Naveo je da ovo neodgovoran i nepromišljen potez SAD i Izraela te da je doveo do eskalacije situacije u cijeloj regiji. Hitnu sjednicu zatražile su stalne misije Francuske, Bahreina, Kine, Rusije i Kolumbije.

Nebenzja je također kritizirao britansko predsjedništvo Vijeća zbog, kako je kazao, "pokušaja britanskog predstavništva da umjetno umanji nivo opasnosti trenutne situacije" te je to nazvao neprihvatljivim.

Također je kritikovao zanemarivanje zahtjeva Rusije i Kine da se Vijeću obrati Džefri Dejvid Sahs, direktor Centra za održivi razvoj na Sveučilištu Columbia.