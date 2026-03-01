Iranka u američkom Kongresu: Smrt Hamneija je olakšanje, potreban je plan da se podrži iranski narod u odlučivanju o budućnosti

Zastupnica iz Arizone, Jasamin Ansari, prva demokratska predstavnica porijeklom iz Irana izabrana u američki Kongres, upozorila je da samo uklanjanje iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija „ne ruši brutalni režim“ i pozvala na „pravi plan“ za podršku demokratiji u Iranu.

– Sama vojna sila neće osigurati demokratsku budućnost iranskog naroda, a također postoji rizik da američke trupe budu dodatno ugrožene ako ne postoji ozbiljan plan šta slijedi – rekla je Ansari u objavi na X-u u subotu.

"Akcija ove veličine zahtijeva strategiju, jasnoću i vjerodostojan put naprijed".

U isto vrijeme, dodala je da Hamneijeva smrt nije razlog za žalost, izražavajući razumijevanje prema onima koji to slave u Iranu.

– Hamnei je bio oličenje zla. Decenijama je nadzirao mučenja, zatvaranja i ubistva bezbroj Iranca koji su se usudili tražiti slobodu. Na njegovim rukama je i američka krv. Niko ga ne bi trebao žaliti, a njegova smrt je olakšanje – rekla je Ansari.

Osim vojne akcije, njen argument je da Iranci trebaju podršku kroz stvarni plan ka demokratiji.

– Ne želim ništa više od slobodnog Irana i sigurnosti za nevin iranski narod. To zahtijeva više od sile. Potrebna je ozbiljnost, odgovornost i pravi plan da se podrži iranski narod u odlučivanju o vlastitoj budućnosti – dodala je.