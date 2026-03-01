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NOVE CRNE STATISTIKE

U izraelskom napadu na školu za djevojčice u Iranu stradalo najmanje 108 osoba

Lokalni guverner proglasio je nedjelju danom žalosti u provinciji

Napad na školu. Screenshot

S. S.

1.3.2026

Broj učenica poginulih u izraelskom udaru na školu za djevojčice u južnom iranskom gradu Minabu porastao je na najmanje 108, izvijestila je iranska državna medijska kuća IRIB, pozivajući se na tužioca grada.

Lokalni guverner proglasio je nedjelju danom žalosti u provinciji, dodaje IRIB.

Video koji je objavio IRIB prikazuje najmanje osam tijela u vrećama na podu zgrade nakon udara.

U drugom napadu u južnoj provinciji Lamerd, najmanje 18 civila je poginulo u izraelskim udarima koji su pogodili sportski kompleks i stambena područja, izvijestila je zvanična Agencija Islamske Republike (IRNA), pozivajući se na lokalnog guvernera.

Zdravstveni zvaničnik rekao je za IRNA da je većina poginulih u Lamerdu bila djeca, te da je oko 100 drugih osoba povrijeđeno u napadima.

# IZRAEL
# IRAN
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