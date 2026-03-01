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BESPILOTNE LETJELICE

Nakon iranskih napada na Emirate: Preminula jedna osoba na aerodromu u Abu Dabiju

Napetosti u regiji dodatno pojačava vijest o pojačanim vojnim aktivnostima

Problemi u Emiratima. Platforma X

S. S.

1.3.2026

Na Bliskom istoku zabilježen je niz ozbiljnih napada koji dodatno povećavaju napetosti u regiji. 

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima došlo je do iranskog napada na aerodrom u Abu Dabiju u kojem je jedna osoba poginula, a sedam ih je povrijeđeno, dok je istovremeno izbio požar u važnoj luci Jebel Ali u Dubaiju.

Uprava aerodroma u Abu Dabiju potvrdila je da se na Međunarodnom aerodromu Zayed dogodio „incident“ u kojem je poginula jedna osoba azijske nacionalnosti, dok je sedam putnika i zaposlenih zadobilo povrede. 

Prema dostupnim informacijama, aerodrom je pogođen napadom iranskih bespilotnih letjelica.

Gotovo u isto vrijeme, izbio je požar u luci Jebel Ali u Dubaiju. Detalji o uzroku požara i razmjerima štete za sada nisu objavljeni.

Napetosti u regiji dodatno pojačava vijest o pojačanim vojnim aktivnostima. Izraelsko-američki borbeni avioni ponovno su uočeni na nebu iznad Iraka i Sirije, što analitičari tumače kao moguću pripremu za napad na Iran.

# UAE
# IRAN
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