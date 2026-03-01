Erdoan osudio napad SAD i Izraela na Iran, kao i iranske napade na zemlje u regionu, pa pozvao na dijalog

Turska osjeća duboku žalost i zabrinutost zbog američko-izraelskih napada na Iran, koji su započeli provokacijama (izraelskog premijera) Netanjahua, izjavio je u subotu turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan.

- Turska duboko žali zbog zajedničkih američko-izraelskih napada, koji jasno krše suverenitet Irana i prijete miru prijateljskog i bratskog iranskog naroda - rekao je Erdoan na događaju u Istanbulu.

- Bez obzira na razlog, smatramo neprihvatljivim iranske raketne i napade dronovima na naše bratske zemlje u Zaljevu - također je naglasio turski predsjednik.



