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PREDSJEDNIK TURSKE

Erdoan osudio napad SAD i Izraela na Iran, kao i iranske napade na zemlje u regionu, pa pozvao na dijalog

Poručio je da ako razum ne prevlada i diplomatiji se ne pruži prilika, region se suočava s rizikom da "bude uvučen u prsten vatre"

Redžep Tajip Erdoan. Anadolija

Anadolija

1.3.2026

Turska osjeća duboku žalost i zabrinutost zbog američko-izraelskih napada na Iran, koji su započeli provokacijama (izraelskog premijera) Netanjahua, izjavio je u subotu turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan.

- Turska duboko žali zbog zajedničkih američko-izraelskih napada, koji jasno krše suverenitet Irana i prijete miru prijateljskog i bratskog iranskog naroda - rekao je Erdoan na događaju u Istanbulu.

- Bez obzira na razlog, smatramo neprihvatljivim iranske raketne i napade dronovima na naše bratske zemlje u Zaljevu - također je naglasio turski predsjednik.


Poručio je da ako razum ne prevlada i diplomatiji se ne pruži prilika, region se suočava s rizikom da "bude uvučen u prsten vatre".

- Kako bi se spriječilo daljnje krvoproliće i poštedio naš region većih patnji, svi akteri, posebno islamski svijet, moraju hitno djelovati - kazao je turski predsjednik.

Poručio je da će Ankara odmah pojačati diplomatske napore, najprije radi osiguranja prekida vatre, a potom i nastavka razgovora za pregovaračkim stolom.

# RECEP TAYYIP ERDOGAN
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# TURSKA
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