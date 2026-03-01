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POJAVILI SE SNIMCI

Nakon vijesti o smrti ajatolaha Alija Hamneija: Slavlje na ulicama Teherana

Pritom se čuje kako jedan muškarac uzvikuje: "Sanjam! Pozdrav novom svijetu!"

Slavlje na ulicama. Screenshot / Platforma X

A. O.

1.3.2026

Nakon vijesti o smrti vrhovnog vjerskog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija (Khamenei) na internetu su se pojavili snimci slavlja u Teheranu i gradu Karadžu.

Autentičnost tri video snimka potvrdio je britaski BBC. Jedan snimak, nastao je u stambenoj četvrti nedaleko od Karadža i prikazuje grupu građana kako plešu i skandiraju na ulici, dok im automobili u prolazu trube.

Drugi snimak, snimljen iz stana u teheranskoj četvrti Ekbatan, a prikazuje brojne stanare kako s prozora svojih domova aplaudiraju i vesele se.

Na trećem videu vidi se kako okupljeni u južnoj pokrajini Fars slave i skidaju plakat s likom osnivača Islamske Republike, ajatolaha Ruholaha Homeinija. 

Pritom se čuje kako jedan muškarac uzvikuje: "Sanjam! Pozdrav novom svijetu!".

# TEHERAN
# IRAN
# AJATOLAH ALI KHAMENEI
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