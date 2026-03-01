Nakon vijesti o smrti ajatolaha Alija Hamneija: Slavlje na ulicama Teherana

Nakon vijesti o smrti vrhovnog vjerskog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija (Khamenei) na internetu su se pojavili snimci slavlja u Teheranu i gradu Karadžu.

Autentičnost tri video snimka potvrdio je britaski BBC. Jedan snimak, nastao je u stambenoj četvrti nedaleko od Karadža i prikazuje grupu građana kako plešu i skandiraju na ulici, dok im automobili u prolazu trube.