Nakon vijesti o smrti ajatolaha Alija Hamneija: Slavlje na ulicama Teherana

Nakon vijesti o smrti vrhovnog vjerskog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija (Khamenei) na internetu su se pojavili snimci slavlja u Teheranu i gradu Karadžu.
Autentičnost tri video snimka potvrdio je britaski BBC. Jedan snimak, nastao je u stambenoj četvrti nedaleko od Karadža i prikazuje grupu građana kako plešu i skandiraju na ulici, dok im automobili u prolazu trube.
Drugi snimak, snimljen iz stana u teheranskoj četvrti Ekbatan, a prikazuje brojne stanare kako s prozora svojih domova aplaudiraju i vesele se.
Na trećem videu vidi se kako okupljeni u južnoj pokrajini Fars slave i skidaju plakat s likom osnivača Islamske Republike, ajatolaha Ruholaha Homeinija.
Pritom se čuje kako jedan muškarac uzvikuje: "Sanjam! Pozdrav novom svijetu!".