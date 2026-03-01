Otkriveno šta je Epstin htio kupiti nekoliko dana prije hapšenja: Bio je spreman iskeširati 15 miliona dolara

Osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin (Jeffrey Epstein) pokušao je, svega nekoliko dana prije hapšenja 2019. godine, kupiti palatu u Maroku za gotovo 15 miliona dolara.

Prema dokumentima koje je prošlog mjeseca objavilo američko Ministarstvo pravde, Epstin je planirao kupovinu velike palate smještene u luksuznoj četvrti Palmeraie u Marakešu. Nekretnina je opisana kao arhitektonsko remek-djelo, bogato ukrašeno rezbarijama i mozaicima, a na njenoj izgradnji tri godine je radilo 1.300 majstora, prenosi BBC.

Iz objavljenih spisa proizlazi da je 5. jula 2019. godine, dan prije hapšenja, Epstin potpisao bankovni transfer u iznosu od 14,95 miliona dolara, nakon što je postigao dogovor o kupovini s ofšor kompanijom koja je bila vlasnik imanja. Dokumenti pokazuju da je to bila njegova posljednja veća finansijska transakcija prije nego što je priveden. Iako je pregovore o kupovini započeo još 2011. godine, nesuglasice oko cijene i načina realizacije posla potrajale su godinama. Tri dana nakon hapšenja, njegov računovođa Ričard Kan (Richard Kahn) poništio je bankovni transfer, pa kupoprodaja nikada nije okončana.

BBC podsjeća da Maroko nema sporazum o izručenju sa Sjedinjenim Američkim Državama, a lokalni mediji nagađaju da je jedna od mogućih namjera kupovine mogla biti povlačenje u tu zemlju kako bi izbjegao hapšenje u slučaju podizanja novih optužnica. S druge strane, bivši Epstinov saradnik, koji je želio ostati anoniman, izjavio je da transakcija pokazuje da Epstin "nije imao pojma" da će da bude uhapšen.

Prema promotivnoj brošuri o nekretnini, 1.300 majstora tri godine je radilo na izgradnji palate. Objavljeni dosijei otkrivaju i da je još 2008. godine Epstin od bivšeg britanskog laburističkog ministra Pitera Mandelsona (Peter Mandelson) zatražio da mu pronađe asistenta koji bi mogao da mu "pronađe kuću u Marakešu".

Dokumentacija detaljno prikazuje da je Epstin od 2012. godine povremeno boravio u Maroku, najčešće u elitnoj četvrti Palmeraie, poznatoj po bogatoj zajednici stranih rezidenata. Njegova dugogodišnja partnerica Karina Šulijak (Karyna Shuliak) također je aktivno tražila nekretninu u Marakešu, uz česte posjete toj zemlji.