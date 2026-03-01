Potresni snimak: Evo kako je TV voditelj javnosti saopćio da je ubijen ajatolah Ali Hamnei

Iranski državni mediji potvrdili su da je ajatolah Ali Hamnei (Ali Khamenei) poginuo u izraelsko-američkim napadima izvedenim u subotu ujutro. Vijest je vrlo brzo nakon zvanične potvrde emitovana i u televizijskom programu, a objavljeni su i snimci trenutka kada je informacija saopćena javnosti. Na državnoj televiziji u Iran, jedan od voditelja pročitao je saopćenje Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, vidno potresen i sa suzama u očima, potvrdivši smrt vrhovnog vođe Alija Hamneija (Ali Khamenei).

- Zaista, svi mi pripadamo Allahu i Njemu se vraćamo. Nakon dugog života borbe, Husejnovog i neprekidnog truda, uzvišena duša i kraljevski duh, vlasti dobrog oca naroda, vođe i imama muslimana, Njegove Eminencije, Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, na putu uzdignuća, popio je slatko vino šehadeta i pridružio se uzvišenim dušama - rekao je voditelj. Tokom prijenosa u pozadini su se mogli čuti i drugi članovi redakcije koji su plakali. Zvaničnici su potom proglasili 40 dana žalosti.