Potresni snimak: Evo kako je TV voditelj javnosti saopćio da je ubijen ajatolah Ali Hamnei

Iranski državni mediji potvrdili su da je ajatolah Ali Hamnei (Ali Khamenei) poginuo u izraelsko-američkim napadima izvedenim u subotu ujutro.
Vijest je vrlo brzo nakon zvanične potvrde emitovana i u televizijskom programu, a objavljeni su i snimci trenutka kada je informacija saopćena javnosti.
Na državnoj televiziji u Iran, jedan od voditelja pročitao je saopćenje Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, vidno potresen i sa suzama u očima, potvrdivši smrt vrhovnog vođe Alija Hamneija (Ali Khamenei).
- Zaista, svi mi pripadamo Allahu i Njemu se vraćamo. Nakon dugog života borbe, Husejnovog i neprekidnog truda, uzvišena duša i kraljevski duh, vlasti dobrog oca naroda, vođe i imama muslimana, Njegove Eminencije, Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, na putu uzdignuća, popio je slatko vino šehadeta i pridružio se uzvišenim dušama - rekao je voditelj.
Tokom prijenosa u pozadini su se mogli čuti i drugi članovi redakcije koji su plakali.
Zvaničnici su potom proglasili 40 dana žalosti.
Prema navodima medija, Hamnei je ubijen u svom rezidencijalnom kompleksu, zajedno s kćerkom, zetom i unukom.
Na drugom državnom kanalu, IRINN, voditelj je ozbiljnim tonom pročitao saopćenje Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, dok su se u pozadini emitovali ajeti iz Kur'ana. U poruci Vijeća navedeno je da će Hamneijeva smrt izazvati ustanak i dodatno pojačati borbu protiv tlačitelja.
Iranska državna novinska agencija saopćila je da je Ali Hamnei ubijen dok je radio u svojoj kancelariji unutar kompleksa.
- Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti - navodi se u objavi agencije.
Napadi u kojima je, prema tim tvrdnjama, stradao Hamnei, izvedeni su u zajedničkoj operaciji Israela i Amerike.