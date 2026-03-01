"Nije mogao ništa": Kako je ubijen vrhovni vođa Irana?

Izrael i Sjedinjene Američke Države tempirali su napad na Iran za subotu kako bi se poklopio sa sastankom ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei) i njegovih najbližih saradnika, navode dva američka izvora upoznata s provođenjem operacije.

Izrael je saopćio da su, osim Hamneija, ubijeni i bivši generalni sekretar Vijeća nacionalne sigurnosti Ali Šamkani (Ali Shamkhani), kao i komandant Korpusa islamske revolucionarne garde Mohamad Pakpur (Mohammad Pakpour).

Prema navodima dva iranska izvora koji su govorili za Reuters, Hamnei je u subotu, neposredno prije početka napada, na sigurnoj lokaciji sazvao sastanak kojem su prisustvovali Šamkani i aktuelni sekretar Vijeća nacionalne sigurnosti Ali Laridžani (Ali Larijani).

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) napisao je na svojoj platformi Truth Social da je iranski vrhovni vođa ubijen nakon što su obavještajne službe otkrile njegovo kretanje.

- Nije mogao ništa protiv naših obavještajnih podataka i visoko sofisticiranih sistema praćenja. Blisko smo sarađivali s Izraelom, ni on ni drugi vođe koji su ubijeni zajedno s njim nisu mogli ništa učiniti - rekao je Tramp.