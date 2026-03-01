"Nije mogao ništa": Kako je ubijen vrhovni vođa Irana?

Izrael i Sjedinjene Američke Države tempirali su napad na Iran za subotu kako bi se poklopio sa sastankom ajatolaha Alija Hamneija (Ali Khamenei) i njegovih najbližih saradnika, navode dva američka izvora upoznata s provođenjem operacije.
Izrael je saopćio da su, osim Hamneija, ubijeni i bivši generalni sekretar Vijeća nacionalne sigurnosti Ali Šamkani (Ali Shamkhani), kao i komandant Korpusa islamske revolucionarne garde Mohamad Pakpur (Mohammad Pakpour).
Prema navodima dva iranska izvora koji su govorili za Reuters, Hamnei je u subotu, neposredno prije početka napada, na sigurnoj lokaciji sazvao sastanak kojem su prisustvovali Šamkani i aktuelni sekretar Vijeća nacionalne sigurnosti Ali Laridžani (Ali Larijani).
Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) napisao je na svojoj platformi Truth Social da je iranski vrhovni vođa ubijen nakon što su obavještajne službe otkrile njegovo kretanje.
- Nije mogao ništa protiv naših obavještajnih podataka i visoko sofisticiranih sistema praćenja. Blisko smo sarađivali s Izraelom, ni on ni drugi vođe koji su ubijeni zajedno s njim nisu mogli ništa učiniti - rekao je Tramp.
Američki i izraelski vojni udari na Iran dodatno su destabilizovali Bliski istok, jer je Teheran uzvratio raketnim napadima ne samo na Izrael, nego i na arapske zemlje Perzijskog zaljeva. Dva američka izvora i jedan zvaničnik, koji je želio ostati anoniman, naveli su da je potvrda sastanka između ajatolaha i njegovih saradnika bila signal za početak operacije.
Prema njihovim riječima, prvobitni plan bio je da Hamnei bude meta odmah na početku, kako bi se postigao element iznenađenja. Postojala je, međutim, bojazan da bi mogao pobjeći ukoliko bi dobio priliku.
Jedan američki izvor naveo je da je sastanak prvobitno bio planiran za subotu navečer u Teheranu, ali su izraelske obavještajne službe otkrile da će biti održan ujutro, što je dovelo do pomjeranja početka izraelsko-američkog napada.
Lokacija sastanka nije odmah objavljena. Hamneijev kompleks u Teheranu bio je meta već u prvim satima operacije, a satelitski snimci koje je analizirao Reuters pokazali su da je objekat uništen.
Central Intelligence Agency ranije je procijenila da bi, u slučaju smrti ajatolaha, vlast mogli preuzeti tvrdolinijaši iz Korpusa islamske revolucionarne garde.