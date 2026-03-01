Haos u Iranu: Visoki vojni zvaničnici ubijeni u američko-izraelskim napadima

Time se imena Abdolrahima Mousavija, načelnika štaba oružanih snaga, i Aziza Nasirzadeha, ministra odbrane Irana, dodaju dugoj listi visokorangiranih zvaničnika iranske vlade koji su ubijeni u američkim i izraelskim napadima u subotu.

Islamska Republika jutros je potvrdila ubistvo načelnika štaba iranskih oružanih snaga i ministra odbrane u prvom talasu napada u subotu.

Prethodno je potvrđeno da su ubijeni i Mohammad Pakpour, vrhovni komandant Korpusa islamske revolucionarne garde, i Ali Shamkhani, savjetnik vođe i sekretar Vijeća odbrane.

Nekoliko izvora ranije je izvijestilo da je 40 visokorangiranih zvaničnika Islamske Republike ubijeno u iznenadnim napadima u subotu, 28. februara.

Objavljene su fotografije poginulih zapovjednika iranskih oružanih snaga:

- General major Seyed Abdolrahim Mousavi, načelnik glavnog stožera

- General pukovnik Mohammad Pakpour, vrhovni zapovjednik IRGC-a

- Admiral Ali Shamkhani, viši vojni savjetnik i tajnik Vijeća odbrane

- General bojnik Aziz Nasirzadeh, iranski ministar odbrane.