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POTVRĐENA SMRT

Haos u Iranu: Visoki vojni zvaničnici ubijeni u američko-izraelskim napadima

Nekoliko izvora ranije je izvijestilo da je 40 visokorangiranih zvaničnika Islamske Republike ubijeno u iznenadnim napadima u subotu, 28.februara

Mousavi i Nasirzadeh. Društvene mreže

A. O.

1.3.2026

Islamska Republika jutros je potvrdila ubistvo načelnika štaba iranskih oružanih snaga i ministra odbrane u prvom talasu napada u subotu.

Time se imena Abdolrahima Mousavija, načelnika štaba oružanih snaga, i Aziza Nasirzadeha, ministra odbrane Irana, dodaju dugoj listi visokorangiranih zvaničnika iranske vlade koji su ubijeni u američkim i izraelskim napadima u subotu.

Prethodno je potvrđeno da su ubijeni i Mohammad Pakpour, vrhovni komandant Korpusa islamske revolucionarne garde, i Ali Shamkhani, savjetnik vođe i sekretar Vijeća odbrane.

Nekoliko izvora ranije je izvijestilo da je 40 visokorangiranih zvaničnika Islamske Republike ubijeno u iznenadnim napadima u subotu, 28. februara.

Objavljene su fotografije poginulih zapovjednika iranskih oružanih snaga:

- General major Seyed Abdolrahim Mousavi, načelnik glavnog stožera

- General pukovnik Mohammad Pakpour, vrhovni zapovjednik IRGC-a

- Admiral Ali Shamkhani, viši vojni savjetnik i tajnik Vijeća odbrane

- General bojnik Aziz Nasirzadeh, iranski ministar odbrane.

Ubijeni visoki zvaničnici. Društvene mreže

Vođe su ubijene u američko-izraelskom napadu čija je meta bio jučer sastanak Vijeća odbrane.

# NAPAD
# BLISKI ISTOK
# IRAN
# RAT
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