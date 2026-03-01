Napeto između Irana i SAD-a u UN-u: "Savjetujem američkom predstavniku da bude pristojan"

Iranski ambasador pri Vijeću sigurnosti UN-a, Amir-Said Iravani (Amir-Saeid), tokom obraćanja američkom predstavniku Majk Volc (Mike Waltz) poručio je da mu ima samo jedan savjet – da bude pristojan, dodajući kako bi to bilo bolje i za njega i za državu koju predstavlja.

Volc je uzvratio optužbama na račun iranskih vlasti, ističući da neće dalje polemisati s predstavnikom režima koji je, kako je naveo, ubijao i zatvarao vlastite građane zbog njihovih zahtjeva za slobodom.

Sjedinjene Američke Države i Izrael prethodno su izveli zračne napade na Iran, u kojima je ubijen vrhovni vođa Ali Hamnei (Khamenei). Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da su tim činom stvoreni uslovi za promjenu teokratskog sistema uspostavljenog Islamskom revolucijom 1979. godine.

Iran je odgovorio raketnim napadima na Izrael, Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, navodeći da su te zemlje omogućile izvođenje napada jer se na njihovoj teritoriji nalaze američke vojne baze.