Građani Pakistana i Iraka upali u američke konzulate nakon smrti ajatolaha Hamneija

Brojni građani Pakistana i Iraka upali su jutros u prostorije američkih konzulata nakon vijesti o smrti ajatolaha Irana Alija Hamneija (Ali Khamenei).
Na snimcima se vidi mnoštvo muškaraca unutar kapije konzulata kako pokušavaju razbiti stakla na prozorima i vratima kako bi ušli u glavnu zgradu.
Video snimci prikazuju sukob policije i demonstranata na ulici ispred konzulata. Dok su demonstranti bacali kamenje, policija je ispaljivala suzavac u pokušaju da ih rastjera. Drugi snimci pokazuju desetine muškaraca unutar kapije konzulata koji i dalje pokušavaju nasilno provaliti u glavnu zgradu.
Incidenti su zabilježeni u Bagdadu u Iraku, te u Karačiju (Karachi) u Pakistanu.
Prema saopštenju spasilačke službe Edhi, policija je koristila suzavac i palice kako bi stavila situaciju pod kontrolu, što je rezultiralo povredama nekoliko osoba.
Iranska ambasada u Pakistanu osudila je ovaj događaj kao "kukavički, gnusan i varvarski teroristički čin" Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, usmjeren protiv iranskog rukovodstva nakon atentata na vrhovnog vođu.
U saopštenju ambasade naglašava se "hrabrost, otpor, nepokolebljivost i cjeloživotna odanost vrhovnog vođe, ajatolaha Seyyeda Alija Hamneija, idealima nezavisnosti, dostojanstva i otpora".