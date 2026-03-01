Građani Pakistana i Iraka upali u američke konzulate nakon smrti ajatolaha Hamneija

Brojni građani Pakistana i Iraka upali su jutros u prostorije američkih konzulata nakon vijesti o smrti ajatolaha Irana Alija Hamneija (Ali Khamenei).

Na snimcima se vidi mnoštvo muškaraca unutar kapije konzulata kako pokušavaju razbiti stakla na prozorima i vratima kako bi ušli u glavnu zgradu.

Video snimci prikazuju sukob policije i demonstranata na ulici ispred konzulata. Dok su demonstranti bacali kamenje, policija je ispaljivala suzavac u pokušaju da ih rastjera. Drugi snimci pokazuju desetine muškaraca unutar kapije konzulata koji i dalje pokušavaju nasilno provaliti u glavnu zgradu.