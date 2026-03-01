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OPŠTI HAOS

Građani Pakistana i Iraka upali u američke konzulate nakon smrti ajatolaha Hamneija

Prema saopštenju spasilačke službe Edhi, policija je koristila suzavac i palice kako bi stavila situaciju pod kontrolu

Haos na ulicama Iraka i Pakistana. Screenshot

A. O.

1.3.2026

Brojni građani Pakistana i Iraka upali su jutros u prostorije američkih konzulata nakon vijesti o smrti ajatolaha Irana Alija Hamneija (Ali Khamenei).

Na snimcima se vidi mnoštvo muškaraca unutar kapije konzulata kako pokušavaju razbiti stakla na prozorima i vratima kako bi ušli u glavnu zgradu.

Video snimci prikazuju sukob policije i demonstranata na ulici ispred konzulata. Dok su demonstranti bacali kamenje, policija je ispaljivala suzavac u pokušaju da ih rastjera. Drugi snimci pokazuju desetine muškaraca unutar kapije konzulata koji i dalje pokušavaju nasilno provaliti u glavnu zgradu.

Objava na Samaa TV. Screenshot

Incidenti su zabilježeni u Bagdadu u Iraku, te u Karačiju (Karachi) u Pakistanu.

Prema saopštenju spasilačke službe Edhi, policija je koristila suzavac i palice kako bi stavila situaciju pod kontrolu, što je rezultiralo povredama nekoliko osoba.

Iranska ambasada u Pakistanu osudila je ovaj događaj kao "kukavički, gnusan i varvarski teroristički čin" Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, usmjeren protiv iranskog rukovodstva nakon atentata na vrhovnog vođu.

U saopštenju ambasade naglašava se "hrabrost, otpor, nepokolebljivost i cjeloživotna odanost vrhovnog vođe, ajatolaha Seyyeda Alija Hamneija, idealima nezavisnosti, dostojanstva i otpora".

# PAKISTAN
# ALI KHAMENEI
# IRAN
# IRAK
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