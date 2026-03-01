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DALI PODRŠKU TRAMPU

Iranska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama slavi ubistvo Hamneija dok Teheran uzvraća raketama

Tramp je izjavio da je ubistvom Hamneija stvoren prostor za promjenu režima koji je uspostavljen Islamskom revolucijom 1979. godine

Slavlje na ulicama. Screenshot / Facebook

A. O.

1.3.2026

Iranska dijaspora u Sjedinjene Američke Države izašla je na ulice Vašingtona (Washingtona) i drugih američkih gradova, slaveći američko-izraelski zračni napad na Iran u kojem je ubijen vrhovni vođa ove države, Ali Hamnei (Ali Khamenei).

Okupljeni Iranci, protivnici teokratskog režima, proslavili su napad i pružili podršku američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump), a prostor u blizini Bijele kuće bio je jedno od glavnih mjesta okupljanja.

Reza Zogi (Zoghi), iranski disident u SAD) izjavio je da okupljanje predstavlja glas onih koji već dugo zahtijevaju pravdu, slobodu i kraj režima odgovornog za patnje Iranaca. Pjesma i ples bili su sastavni dio slavlja, prenosi agencija Reuters.

Na jednom od okupljanja pjevala se pjesma "Y.M.C.A." grupe Village People, koju je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) koristio tokom kampanje za posljednje predsjedničke izbore.

Tramp je izjavio da je ubistvom Hamneija stvoren prostor za promjenu režima koji je uspostavljen Islamskom revolucijom 1979. godine.

Iran je, u znak odmazde, raketirao Israel, Bahrein (Bahrain), Kuvajt (Kuwait), Katar (Qatar) i Ujedinjene Arapske Emirate (United Arab Emirates), optužujući ove zemlje da su omogućile izvođenje napada na Iran. U spomenutim državama nalaze se američke vojne baze.

# ALI KHAMENEI
# IRAN
# SAD
# AMERIKA
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