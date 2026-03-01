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ZABRINAJAVJUĆE

Četiri osobe povrijeđene u napadu na naftni tanker kod obale Omana

Omanske vlasti saopćile da je evakuisano svih 20 članova posade tankera SKYLIGHT

Napad na naftni tanker. Anadolija

Anadolija

1.3.2026

Četiri osobe su povrijeđene u napadu na naftni tanker koji plovi pod zastavom Palaua, sjeverno od luke Khasab u Omanu, saopćio je Pomorski sigurnosni centar te zemlje.

U saopćenju se navodi da je tanker SKYLIGHT pogođen pet nautičkih milja sjeverno od luke u pokrajini Musandam.

- Svih 20 članova posade, uključujući 15 državljana Indije i pet državljana Irana, evakuisano je, navodi se u saopćenju.

Prema istom izvoru, četiri člana posade zadobila su povrede i prebačena su na medicinsko zbrinjavanje.

Nije precizirano ko stoji iza napada na naftni tanker.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su u subotu napad na Iran, nakon čega je Teheran izveo odmazdne raketne i napade dronovima.

Iran je u nedjelju potvrdio pogibiju vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija i nekoliko visokih zvaničnika u izraelskim i američkim napadima na zemlju.

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