Četiri osobe povrijeđene u napadu na naftni tanker kod obale Omana

Četiri osobe su povrijeđene u napadu na naftni tanker koji plovi pod zastavom Palaua, sjeverno od luke Khasab u Omanu, saopćio je Pomorski sigurnosni centar te zemlje.

U saopćenju se navodi da je tanker SKYLIGHT pogođen pet nautičkih milja sjeverno od luke u pokrajini Musandam.

- Svih 20 članova posade, uključujući 15 državljana Indije i pet državljana Irana, evakuisano je, navodi se u saopćenju.

Prema istom izvoru, četiri člana posade zadobila su povrede i prebačena su na medicinsko zbrinjavanje.