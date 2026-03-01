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Novi napadi na Teheran u blizini bolnice i zgrade Crvenog polumjeseca

Još nema dostupnih informacija o žrtvama ili pričinjenoj šteti

Novi napadi na Teheran. AP

Anadolija

1.3.2026

Iranski crveni polumjesec izvijestio je o američkim i izraelskim napadima na područja blizu medicinskih i humanitarnih ustanova u glavnom gradu Teheranu.

Organizacija je navela da su napadi pogodili oblasti u blizini zgrade Crvenog polumjeseca, bolnice Khatam al-Anbiya, objekata Behzisti i bolnice Motahari u glavnom gradu.

Još nema dostupnih informacija o žrtvama ili pričinjenoj šteti.

SAD i Iran su u subotu pokrenuli napade na Iran, pri čemu je Teheran uzvratio napadima raketama i dronovima.

Iran je u nedjelju potvrdio smrt vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija i nekoliko visokih zvaničnika u izraelskim i američkim napadima na zemlju.

# TEHERAN
# NAPADI
# RATNI SUKOBI
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