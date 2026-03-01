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VOĐA ŠIITA

Veliki ajatolah Širazi pozvao na sveti rat protiv Amerike i Izraela

Fetva povodom atentata na vrhovnog vođu poziva vjernike na odmazdu

Makarem Širazi. Platforma X

B. A.

1.3.2026

Veliki ajatolah Makarem Širazi (Shirazi), jedan od najviših autoriteta u šijitskom islamu, izdao je fetvu kojom poziva na džihad protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. 

Ovaj potez predstavlja direktnu reakciju na atentat na vrhovnog vođu, dajući vjernicima punu vjersku legitimnost za daljnje akcije.

U službenom saopćenju, Širazi koristi snažan i mobilizirajući jezik, ističući vjersku obavezu osvete.

- Iranski narod i islamski svijet posvećuju krv mučenika revolucije - stoji u objavi.

Fetva jasno određuje ciljeve i dužnosti vjernika, naglašavajući da su glavni počinitelji zločina Amerika i „cionistički režim“. 

Proglas zaključuje da je odmazda moralna i vjerska obaveza za sve muslimane kako bi se uklonila prijetnja ovih zločinaca.

# SAD
# ODGOVOR
# IZRAEL
# MAKAREM SHIRAZI
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