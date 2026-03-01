Putin oštro reagovao nakon smrti Hamneija: Napad je cinično kršenje međunarodnog prava

Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je saučešće iranskom predsjedniku Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) povodom ubistva vrhovnog vođe Irana Ali Hamenei i članova njegove porodice, saopćio je Kremlj.

U poruci saučešća, koju prenosi ruska agencija RIA Novosti, Putin je naveo da atentat predstavlja, kako je ocijenio, „cinično kršenje svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava“.

Iranska vlada i državni mediji ranije su potvrdili da je Hamenei ubijen u subotu ujutro tokom napada za koje Teheran tvrdi da su ih izvele Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Prema dostupnim informacijama, SAD i Izrael su pokrenuli seriju udara na iranske ciljeve, uključujući i područje Teherana, nakon čega je Iran odgovorio raketnim napadima na izraelsku teritoriju i američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je napade, poručivši da odgovornost za posljedice aktuelne krize snose Sjedinjene Američke Države i Izrael. Moskva je također podsjetila da su udari uslijedili uprkos razgovorima o iranskom nuklearnom programu koji su ove sedmice vođeni u Ženevi uz posredovanje Omana.

- Molim vas da primite moje najdublje saučešće u vezi s atentatom na vrhovnog vođu Islamske Republike Iran, Seyyeda Alija Hamneija i članove njegove porodice, počinjenim u ciničnom kršenju svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava - navodi se u telegramu objavljenom na web stranici Kremlja.

Poručio je i kako će Hamenei ostati u sjećanju kao veliki lider iranskog naroda.

- U našoj zemlji, ajatolah Hamenei će biti zapamćen kao izvanredan državnik koji je dao ogroman lični doprinos razvoju prijateljskih rusko-iranskih odnosa, podižući ih na nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva - navodi se u saopćenju za javnost.