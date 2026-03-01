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NAPAD IRANA

Rat se proširio i na Saudijsku Arabiju: Detonacije odjeknule širom Rijada

Očevici u Rijadu opisuju dramatične scene, seriju od nekoliko uzastopnih eksplozija koje su zatresle prozore na stambenim objektima

Napad u Iranu. X

D. H.

1.3.2026

Stanovnike saudijske prestonice Rijada ove nedelje su probudile snažne detonacije koje su odjeknule istočnim delom grada. Prema prvim izveštajima, reč je o drugom danu koordinisanih uzvratnih udara Irana, koji su uslijedili kao direktan odgovor na nedavne napade Sjedinjenih Američkih Država i Izraela unutar regiona, a ovo je prvo put da je napadnut Rijad.

Očevici u Rijadu opisuju dramatične scene, seriju od nekoliko uzastopnih eksplozija koje su zatresle prozore na stambenim objektima, nakon čega se iznad istočnih četvrti podigao gust crni dim. Izvještači stranih medija sa terena potvrdili su da su se čule detonacije, dok su se na društvenim mrežama pojavili snimci koji sugerišu aktivaciju protivvazdušne odbrane.

Al Jazeera je objavila ekskluzivne snimke na kojima se vide trenuci presretanja projektila iznad saudijskog neba, kao i panika među stanovništvom u zonama pogođenim potresima.

Saudijska Arabija nije jedina zemlja pogođena ovim talasom nasilja. Iranski dronovi i projektili gađali su strateške ciljeve u nekoliko država Persijskog zaliva:

- Dubai (UAE): Prijavljene eksplozije i pokušaji presretanja u blizini ključnih infrastrukturnih zona.

- Doha (Katar): Detonacije su odjeknule u ranim jutarnjim časovima, uz vidljive tragove odbrambenih raketa na nebu.

- Manama (Bahrein): Regionalni odbrambeni sistemi bili su aktivni tokom cijele noći zbog intenzivnog naleta bespilotnih letjelica.

# NAPAD
# SAUDIJSKA ARABIJA
# IRAN
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