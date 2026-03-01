Rat se proširio i na Saudijsku Arabiju: Detonacije odjeknule širom Rijada

Stanovnike saudijske prestonice Rijada ove nedelje su probudile snažne detonacije koje su odjeknule istočnim delom grada. Prema prvim izveštajima, reč je o drugom danu koordinisanih uzvratnih udara Irana, koji su uslijedili kao direktan odgovor na nedavne napade Sjedinjenih Američkih Država i Izraela unutar regiona, a ovo je prvo put da je napadnut Rijad.

Očevici u Rijadu opisuju dramatične scene, seriju od nekoliko uzastopnih eksplozija koje su zatresle prozore na stambenim objektima, nakon čega se iznad istočnih četvrti podigao gust crni dim. Izvještači stranih medija sa terena potvrdili su da su se čule detonacije, dok su se na društvenim mrežama pojavili snimci koji sugerišu aktivaciju protivvazdušne odbrane.