Slobodan Šoja za "Avaz": Usred pregovora sa Iranom, SAD su odlučile uraditi ono što pominju već decenijama

Historičar i bivši bh. diplomata Slobodan Šoja za "Avaz" je govorio o sukobu koji je izbio jučer kada je Izrael zajedno s Amerikom napao Iran.

- Usred pregovora sa Iranom, SAD su odlučile uraditi ono što pominju već decenijama - rekao je za "Avaz".

Poručio je da je Iran, zemlja koja je bila nekad veliki prijatelj i saveznik SAD.

- Zapad, naš dobrovoljni davalac lekcija, ponovo je odlučio proslaviti i uvesti demokratiju kod drugih bombama i lažima. Iran bombarduju raketama, a nas pričama za malu djecu u kojoj se pominju „preventivni udarci protiv onih koji hoće atomsku bombu“, „oružje za masovno uništenje“, „masovno ubijanje civila u Iranu“, „oslobađanje žene“, „demokratija“ i ostale prazne fraze. Da je Iran napadnut prije desetak godina to bi se moglo smatrati napadom na jednu zemlju, ali od prije godinu ili dvije, sukob ima mnogo više globalni nego bilateralni karakter. Osnovni razlog pokretanja rata protiv Irana je sprečavanje stvaranja multipolarnog svijeta. Uprkos uvjeravanjima predsjednika SAD, Donalda Trampa (Donald Trump), da američka ekonomija stoji bolje nego ikad, stvari su suprotne. Ekonomija je u slobodnom padu, sa ogromnim dugom, ali SAD i dalje žele obezbijediti opštu dominaciju u svijetu.

Nekad su to mogle, ali više ne mogu. Politika i ideologija prestale su biti važne iako se formalno pominju, jedino što je sad važno je ekonomija. SAD su se danas usredotočile da nastave dominaciju vlastitih velikih kompanija u oblasti energije, izvora, rijetkih metala, finansija, tehnologije, informacija... Zato rat protiv Irana nije lokalni sukob već dio globalne borbe SAD da ostane jedina sila koja kontroliše sve tokove ekonomije i energije.

Venecuela je napadnuta da bi Amerikanci kontrolisali tokove nafte i da se taj tok presječe prije svega prema Kini. Iran je još važniji a cilj je isti. U oba slučaja udarili su na lidere, jednog oteli, drugog ubili. U Venecueli je sve završeno brzo, a Tramp bi rado i u Iranu brzo završio brzo. Možda Izrael i SAD postignu neki uspjeh na kraće staze, ali ne duže staze oni će biti teški gubitnici jer zbog strelovitog jačanja Kine, svijet se mijenja i neće više biti moguće raditi po principu „može mi se“. Zapravo sam ubijeđen da će Iran biti posljednja epizoda i opraštanje od jednopolarnog svijeta - rekao je Šoja.