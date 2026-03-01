Afganistan: Tvrdimo da smo spriječili pokušaj Pakistanskog napada

Afganistan je u nedjelju saopćio da je spriječio pokušaj pakistanskih zračnih napada na bazu Bagram Air Base, nekadašnju najveću američku vojnu bazu sjeverno od Kabula.

Incident se dogodio dok se prekogranične borbe između Afganistana i Pakistan nastavljaju četvrti dan zaredom.

Riječ je o najintenzivnijim sukobima između susjednih zemalja posljednjih godina. Pakistan je ranije poručio da je u „otvorenom ratu“ s Afganistanom, što je izazvalo zabrinutost međunarodne zajednice, posebno zbog prisustva militantnih grupa poput Al-Kaida (Al-Qaida) i Islamska država, koje nastoje obnoviti utjecaj u regiji.

Optuživanje vlade

Pakistan optužuje talibansku vladu u Kabulu da pruža utočište militantnim grupama koje izvode napade na njegovu teritoriju, uključujući zabranjeni pakistanski Taliban (TTP), te da se politički približila njegovom rivalu Indija. Afganistanske vlasti te optužbe negiraju.

Prema navodima policije provincije Parvam (Parwan), nekoliko pakistanskih vojnih aviona ušlo je u afganistanski zračni prostor oko pet sati ujutro i „pokušalo bombardovati bazu Bagram“. U saopćenju se navodi da su afganistanske snage odgovorile:

- Protivavionskim i raketnim odbrambenim sistemima i uspjele osujetiti napad. Iz Pakistana nije stigao neposredni odgovor na ove tvrdnje.

Talibani zauzeli bazu

Baza Bagram bila je najveća američka vojna instalacija u Afganistanu, koju su talibani preuzeli nakon povlačenja američkih snaga 2021. godine. Prošle godine američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sugerirao je mogućnost ponovnog uspostavljanja američkog prisustva u toj bazi.

Aktuelni sukobi započeli su u četvrtak navečer kada je Afganistan pokrenuo širok prekogranični napad, navodeći da je riječ o odmazdi za pakistanske zračne udare prethodne sedmice.

Pakistan je tada tvrdio da je njegov napad bio usmjeren na TTP, dok su afganistanske vlasti saopćile da su ubijeni samo civili.

Nakon afganistanskog napada, pakistanski ministar odbrane Havaja Muhamed Asif (Khawaja Mohammad) izjavio je:

- Naše strpljenje sada isteklo. Sada je otvoren rat između nas.

Obje strane tvrde da su ubile stotine pripadnika protivničkih snaga, dok vlastite gubitke prikazuju znatno manjim.

Afganistanski zvaničnici navode da su se borbe nastavile tokom noći i u nedjelju u pograničnim područjima.

Portparol policije provincije Nangarhar, Said Taib Hamad (Tayyeb Hammad), izjavio je da su iz Džalalabada i okolnih područja ispaljivane protivavionske rakete na pakistanske borbene avione koji su letjeli iznad tog područja.

Portparol Ministarstva odbrane Enjatulah Hvorazmi (Enayatulah Khowarazmi) rekao je da su afganistanske snage tokom noći iz provincija Nangarhar, Paktia, Khost i Kandahar izvele snajperske protivnapade preko granice, tvrdeći da su oborena dva pakistanska drona i da je ubijeno na desetine pakistanskih vojnika.

Bez reakcije

Zamjenik glasnogovornika vlade Hamdulah (Hamdullah) Fitrat naveo je da su pakistanski napadi dronovima u subotu kasno navečer pogodili kuće civila u provinciji Nangarhar, pri čemu su poginuli žena i dijete, dok je još jedan civil stradao kada je minobacačka granata pogodila kuću u provinciji Paktia.

Ni na ove navode nije bilo neposredne reakcije pakistanskih zvaničnika.