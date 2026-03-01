Istraga tramvajske nesreće u Milanu: Negativan vozačev nalaz na alkohol i drogu

Negativni su nalazi krvi na alkohol i drogu 60-godišnjeg vozača tramvaja, čiji je tramvaj u petak, 27. februara, iskliznuo sa šina u Milanu. Izgledno je da će biti osumnjičen zbog nesreće u kojoj su poginule dvije osobe, a više od 50 osoba je povrijeđeno.

U iskazu policiji je rekao da mu se vid tokom vožnje pomračio te da je u tom trenutku izgubio kontrolu nad tramvajem Stadler Tramlink te je pod punim gasom ušao u krivinu. Uvjerava da mu se pomračenje vida dogodilo zbog zdravstvenog problema.

"Prvo sam osjetio bolove u nozi. Zatim mi je pozlilo, imao sam nesvjesticu. Više ništa nisam vidio, bio je mrak i izgubio sam kontrolu", tvrdi.

Riječ je o vozaču koji je 35 godina zaposlen u milanskom preduzeću za javni prijevoz ATM. I sam je povrijeđen u nesreći te je otpušten iz bolnice. U istrazi će se pokušati utvrditi kakav mu se zdravstveni problem dogodio tokom vožnje. Mogao bi se teretiti za ubistvo iz nehata i nanošenje povreda.

Istražitelji su uzeli njegov mobitel kako bi provjerili da li ga je koristio nedugo prije nesreće. Izuzeti su i svi snimci nadzornih kamera, uključujući iz unutrašnjosti tramvaja, kao i podaci iz "crne kutije" vozila. Provjeravaju se sigurnosni sistemi tramvaja dok je za skretnicu, na kojoj se dogodila nesreća, utvrđeno da je ispravna.

Italijanski ministar saobraćaja Matteo Salvini je izjavio da sada nije trenutak za traženje krivca ili odgovornosti te uvjerava da će nadležni sarađivati u istrazi, piše italijanski list Corriere della Sera.