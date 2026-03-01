Iranci tvrde: Gađali smo američki nosač aviona s četiri balističke rakete

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je ispalila četiri balističke rakete na američki nosač aviona USS Abraham Lincoln (CVN-72), što bi, ukoliko se potvrdi, predstavljalo prvi direktan napad na američki nosač aviona u posljednjim decenijama.

– Nosač aviona američke mornarice Abraham Lincoln napadnut je sa četiri balističke rakete – navela je Revolucionarna garda u svom saopćenju, koje je prenijela Tasnim News Agency.

Revolucionarna garda saopćila je da su njeni udari na, kako su naveli, „američko-cionističke neprijateljske ciljeve“ ušli u „novu fazu“.

– Snažni udari oružanih snaga Islamske Republike Iran na izmoreno vojno tijelo neprijatelja ušli su u novu fazu, a kopno i more sve više će postajati groblje terorističkih agresora – navodi se u saopćenju.

Ove tvrdnje zasad nisu nezavisno potvrđene.