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PRVI PUT

Iranci tvrde: Gađali smo američki nosač aviona s četiri balističke rakete

Revolucionarna garda saopćila je da su njeni udari na, kako su naveli, „američko-cionističke neprijateljske ciljeve“ ušli u „novu fazu“

Američki nosač aviona USS Abraham Lincoln. Mass Communication Specialist Seaman Daniel Kimmelman/U.S. Navy via AP

S. S.

1.3.2026

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da je ispalila četiri balističke rakete na američki nosač aviona USS Abraham Lincoln (CVN-72), što bi, ukoliko se potvrdi, predstavljalo prvi direktan napad na američki nosač aviona u posljednjim decenijama.

– Nosač aviona američke mornarice Abraham Lincoln napadnut je sa četiri balističke rakete – navela je Revolucionarna garda u svom saopćenju, koje je prenijela Tasnim News Agency.

Revolucionarna garda saopćila je da su njeni udari na, kako su naveli, „američko-cionističke neprijateljske ciljeve“ ušli u „novu fazu“.

– Snažni udari oružanih snaga Islamske Republike Iran na izmoreno vojno tijelo neprijatelja ušli su u novu fazu, a kopno i more sve više će postajati groblje terorističkih agresora – navodi se u saopćenju.

Ove tvrdnje zasad nisu nezavisno potvrđene.

# IRAN
# SAD
# USS ABRAHAM LINCOLN
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