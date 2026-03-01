Pogledajte reakciju iranske novinarke kad su joj rekli da je Hamnei mrtav: “Ovako izgleda kad preživjela čuje da njenog tlačitelja više nema"

Iranska novinarka i aktivistkinja Masih Alinejad emotivno je reagirala uživo u programu CBS News nakon što joj je voditelj saopćio vijest o eliminaciji iranskog vrhovnog vođe Ali Khamenei.

Snimak koji je podijelila na društvenim mrežama prikazuje trenutak u kojem Alinejad, dugogodišnja kritičarka režima u Teheranu i žena koja je godinama živjela pod prijetnjama zbog svog aktivizma, prima vijest u studiju. Vidno potresena, na trenutak zastaje, zatvara oči i pokušava zadržati emocije.

– Ovo je trenutak kada mi je voditelj CBS Newsa saopćio vijest o eliminaciji Khameneija. Ovako izgleda kada preživjela čuje da njen tlačitelj više nije tu – napisala je Alinejad.



