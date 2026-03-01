SAD: Iran laže da je pogodio naš nosač aviona, nisu bili ni blizu

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je s četiri balističke rakete napala i pogodila američki nosač aviona USS Abraham Lincoln, prenijeli su iranski državni mediji. Riječ je o petom nosaču aviona klase Nimitz u sastavu američke ratne mornarice. Na nosaču Abraham Lincoln raspoređeni su savremeni borbeni avioni F-35, poznati po sposobnosti izbjegavanja neprijateljskih radara. Njegovu udarnu grupu čine tri razarača opremljena krstarećim projektilima Tomahawk za napade na kopnene ciljeve, a u pratnji se obično nalazi i podmornica na nuklearni pogon s istim naoružanjem.

Prema satelitskim snimcima koje je potvrdio BBC Verify, nosač je posljednji put uočen 15. februara uz obalu Omana. S druge strane, United States Central Command (CENTCOM) demantirao je tvrdnje o uspješnom raketnom napadu, ocijenivši ih lažnim. U kratkom saopćenju navodi se da brod nije pogođen i da se operacije nastavljaju. – Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je balističkim projektilima pogodila USS Abraham Lincoln. Laž – poručili su iz CENTCOM-a.