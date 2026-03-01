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DEMANTUJU NAVODE

SAD: Iran laže da je pogodio naš nosač aviona, nisu bili ni blizu

Na nosaču Abraham Lincoln raspoređeni su savremeni borbeni avioni F-35, poznati po sposobnosti izbjegavanja neprijateljskih radara

Nosač aviona. Centcom

S. S.

1.3.2026

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je s četiri balističke rakete napala i pogodila američki nosač aviona USS Abraham Lincoln, prenijeli su iranski državni mediji. Riječ je o petom nosaču aviona klase Nimitz u sastavu američke ratne mornarice.

Na nosaču Abraham Lincoln raspoređeni su savremeni borbeni avioni F-35, poznati po sposobnosti izbjegavanja neprijateljskih radara. Njegovu udarnu grupu čine tri razarača opremljena krstarećim projektilima Tomahawk za napade na kopnene ciljeve, a u pratnji se obično nalazi i podmornica na nuklearni pogon s istim naoružanjem.

Prema satelitskim snimcima koje je potvrdio BBC Verify, nosač je posljednji put uočen 15. februara uz obalu Omana. S druge strane, United States Central Command (CENTCOM) demantirao je tvrdnje o uspješnom raketnom napadu, ocijenivši ih lažnim. U kratkom saopćenju navodi se da brod nije pogođen i da se operacije nastavljaju.

– Iranska Revolucionarna garda tvrdi da je balističkim projektilima pogodila USS Abraham Lincoln. Laž – poručili su iz CENTCOM-a.

Američka vojska ističe da nosač nije pretrpio nikakav udar.

– Lincoln nije pogođen. Lansirane rakete nisu se čak ni približile – navodi se u objavi.

Uprkos iranskim tvrdnjama, USS Abraham Lincoln nastavlja redovne aktivnosti u regiji. Iz CENTCOM-a poručuju da nosač i dalje lansira avione u okviru operacija usmjerenih na, kako navode, odbranu američkog naroda i neutralizaciju prijetnji iranskog režima.

# IRAN
# SAD
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