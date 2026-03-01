Aragči: Novi ajatolah će biti izabran za dan ili dva, smrt lidera ne znači promjenu režima

Iranski šef diplomatije Abas Aragči kazao je da bi novi vrhovni vođa trebao biti izabran "za dan ili dva".

Podsjećamo, do izbora novog vođe dolazi nakon što je ajatolah Ali Hamnei ubijen u izraelskim napadima na Iran.

Teheran je najavio privremeno vodstvo koje će djelovati do izbora novog ajatolaha, a kako kaže Aragči, "oni će djelovati odgovorno do izbora novog lidera".

Dodao je da su iranski napadi "čin samoodbrane i odmazde zbog američke agresije prema nama".