Aragči: Novi ajatolah će biti izabran za dan ili dva, smrt lidera ne znači promjenu režima

Iranski šef diplomatije Abas Aragči kazao je da bi novi vrhovni vođa trebao biti izabran "za dan ili dva".
Podsjećamo, do izbora novog vođe dolazi nakon što je ajatolah Ali Hamnei ubijen u izraelskim napadima na Iran.
Teheran je najavio privremeno vodstvo koje će djelovati do izbora novog ajatolaha, a kako kaže Aragči, "oni će djelovati odgovorno do izbora novog lidera".
Dodao je da su iranski napadi "čin samoodbrane i odmazde zbog američke agresije prema nama".
- Smrt lidera ne znači promjenu režima. Imamo vrlo dobro uspostavljen politički sistem. Sistem je dovoljno jak da odoli bilo kakvim turbulencijama - istakao je.
Poručio je da ne "napadaju braću u Perzijskom zalivu, nego američke ciljeve", iako su neke od komšija ljude.
- Volio bih da shvate da ono što se dešava u regionu nije naša krivica. Ovo nije naš izbor, ovo je rat koji su nam nametnule SAD i Izrael. Ako su ljuti, trebali bi biti ljuti na SAD i Izrael - istakao je.
Smatra suludim pritisak tih zemalja na Iran, nego smatra da bi to trebali raditi na Izrael i SAD.