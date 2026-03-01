U iranskom napadu na grad u blizini Jeruzalema stradalo najmanje devet osoba

U napadu iranskom raketom na grad Beit Šemeš, u blizini Jeruzalema, poginulo je najmanje devet osoba koje su se nalazile u skloništu, saopćila je izraelska policija.

Zapovjednik Avšalom Peled izjavio je da je sklonište direktno pogođeno u nedjelju rano poslijepodne. Prema ranijim izvještajima, lokacija napada prvobitno je bila opisana kao stambena zgrada, prenosi CNN.

Meir Barel, portparol hitne službe ZAKA, kazao je da se sklonište urušilo usljed siline udara. Dopisnik CNN-a Džeremi Dajmond javio je s mjesta događaja da se sklonište nalazilo ispod sinagoge u stambenom naselju, gdje su građani potražili zaklon od napada. Strahuje se da bi broj poginulih mogao rasti, jer spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine.

Snažna eksplozija pričinila je veliku štetu i na okolnim stambenim objektima, a prizori s terena pokazuju razrušeni beton i uništene automobile. Dror Eini, bolničar iz izraelske hitne službe Magen David Adom, opisao je stanje na terenu.

– Zatekli smo uništene domove, vatru i gust dim koji se dizao iz stambenih zgrada, oštećena vozila i potpuni haos na mjestu napada – rekao je Eini.