Dubai izgleda neprepoznatljivo: Hoteli pretvoreni u skloništa, ulice i tržni centri pusti

Dijelovi Dubaija danas djeluju gotovo neprepoznatljivo. Iako je vikend i traje zimska sezona, plaže i tržni centri su skoro prazni, autoputevi bez gužvi, a na nebu nema uobičajenog saobraćaja aviona. I Dubai Marina, koja je inače prepuna jahti i zabava na brodovima, izgleda neuobičajeno mirno, navodi CNN.

Mnogi stanovnici kažu da ih atmosfera podsjeća na period lockdowna tokom pandemije koronavirusa, kada je jedno od najprometnijih svjetskih tranzitnih čvorišta naglo utihnulo. Škole su ponovo prešle na online nastavu, a porodice uglavnom ostaju u svojim domovima.

Dio građana požurio je u supermarkete kako bi se snabdio osnovnim namirnicama, dok su aplikacije za dostavu hrane zabilježile kašnjenja zbog naglog rasta potražnje. Kvartovi koji su inače puni ljudi do kasno u noć sada su gotovo pusti.

Nakon zatvaranja zračnog prostora Ujedinjenih Arapskih Emirata, neki su se uputili ka mirnijim dijelovima zemlje. U mjestu Hata, blizu granice s Omanom, jedan hotel je konferencijsku salu pretvorio u improvizirano sklonište za turiste koji su se odjavili, ali nisu mogli otputovati kući.

Drugi su automobilima prešli u Oman, koji je u početku bio jedina država u regiji bez posljedica jučerašnjih iranskih napada. Ipak, u nedjelju su omanske vlasti saopćile da su dva drona ciljala tamošnju luku.

Dubai, grad poznat po sigurnosti i stabilnosti, nema javna skloništa od bombi, zbog čega su mnogi stanovnici noć proveli u podzemnim garažama. Roditelji su pokušavali zaštititi djecu od uznemirujućih zvukova eksplozija.

Uprkos svemu, u pojedinim dijelovima grada ljudi su izašli na plaže i uživali u sunčanom vremenu, što pokazuju i fotografije koje je objavio Reuters.