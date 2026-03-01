Tramp: Novo rukovodstvo Irana želi da razgovara sa mnom, pristao sam na to

Predsjednik SAD Donald Tramp rekao je nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija da novo rukovodstvo Islamske republike Iran želi da razgovara s njim i da on planira to učinit.

- Oni žele da razgovaraju, i ja sam pristao da razgovaram, tako da ću razgovarati sa njima. Trebalo je da to urade ranije. Trebalo je da daju ono što je bilo veoma praktično i lako uraditi ranije. Predugo su čekali - kazao je Tramp u telefonskom razgovoru za The Atlantic iz svog kluba Mar-a-Lago.