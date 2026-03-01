U Hormuškom moreuzu pogođen naftni tanker: Da li svijetu prijeti ekonomski haos?

Nakon američko-izraelskog napada na Iran i njihovog odgovora, stotine tankera čeka ispred Hormuškog moreuza, koji je jedna od vodećih ruta za svjetsku trgovinu naftom. U blizini obale Omana napadnut je jedan tanker, "Skylight", što predstavlja prvi zabilježen udar u blizini Omana.

Pogođen tanker

Omanski centar za pomorsku sigurnost saopštio je u nedjelju da je naftni tanker pogođen kod poluostrva Musandam u Omanu, pri čemu su povrijeđene četiri osobe.

Posada tankera Skylight od 20 članova evakuisana je nakon napada, koji se dogodio u strateški važnom Hormuškom moreuzu.

Ovi incidenti označavaju da su prvi put pogođene mete u ili blizu Omana nakon vala odmazde Teherana na zaljevske države nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran koji su regiju uvukli u novi rat.

Većina vlasnika tankera, naftnih kompanija i trgovačkih kuća obustavila je isporuke sirove nafte, goriva i tečnog prirodnog plina preko Hormuškog moreuza, rekli su trgovinski izvori, nakon što je Teheran jučer upozorio brodove da ne prolaze tim plovnim putem.

Sky News prenosi da, prema podacima o brodarstvu, najmanje 150 tankera čeka ispred Hormuškog moreuza. Desetine drugih brodova su nepomične s druge strane uskog prolaza.

Smanjen promet

Ukupni promet u moreuzu smanjen je za oko 75 posto do kraja jučerašnjeg dana u poređenju s prethodnim danom, prema riječima višeg analitičara za rizik i usklađenost u firmi za podatke Kpler.

"Mnogi brodovi su se okrenuli ili počeli mirovati kako bi izbjegli to područje otkako je Iran počeo izvoditi odmazdne napade", rekao je Kpler .

Zbog svega toga očekuje se da cijena barela nafte Brent poraste u ponedjeljak na oko 100 dolara, saopštili su trgovci naftom.

"Očekujemo da će cijene na otvaranju tržišta (nakon vikenda) biti mnogo bliže 100 dolara po barelu, a možda i premašiti taj nivo ako dođe do produženog prekida u snabdijevanju moreuza", rekao je Parmar.

Hormuški moreuz je glavna brodska ruta koja prolazi kroz teritorijalne vode Irana i Omana i smatra se ključnom tačkom za globalni transport nafte. Sjeverni dio, smješten između Perzijskog zaljeva i Omanskog zaljeva, kontroliše Iran.