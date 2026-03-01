Da li je Trampova ledena dama Suzi Vajls prekršila sigurnosni protokol u Sobi za krizne situacije

Najodanija saradnica Donalda Trampa, Suzi Vajls, suočava se sa žestokim kritikama nakon što je primijećena kako nosi elektronski fitnes uređaj pored predsjednika tokom prvog dana operacije "Epski bijes" i bombardovanja Irana.

Bijela kuća objavila je fotografije iz Trampove improvizovane sobe za krizne situacije u Mar-a-Lago, dok je nadgledao pokretanje operacije koja je, prema navodima, rezultirala smrću vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija.

Ručni zglob

Na jednoj fotografiji vidi se Vajls kako razgovara s Trampom, jasno noseći lični elektronski uređaj na ručnom zglobu. Neki korisnici interneta u početku su vjerovali da je riječ o uređaju Apple Watch, ali je kasnije utvrđeno da se radi o WHOOP fitnes trakeru, prenio je Daily Mail.

Kritičari su to ocijenili kao potencijalni sigurnosni propust, dovodeći u pitanje kako je elektronski fitnes traker s Bluetooth mogućnostima mogao biti unesen u tako osjetljivo okruženje.

Pojedini su upozorili da bi uređaj teoretski mogao biti hakovan na daljinu i iskorišten za špijuniranje predsjednika tokom strogo povjerljive vojne operacije.

Izvršni direktor kompanije WHOOP, Vil Ahmed, u saopćenju je naveo da uređaj – ne sadrži mikrofon, GPS niti bilo kakvu vrstu mobilne povezivosti.

Sigurnosne namjene

Dodao je da se uređaj već duže vrijeme nalazi na listi ličnih elektronskih uređaja koje je odobrila National Security Agency (NSA).

Jedan korisnik je istakao da, iako su pojedini uređaji odobreni za ograničene sigurnosne namjene, većina obavještajnih agencija strogo zabranjuje lične uređaje s Bluetooth funkcijom, uključujući pametne satove i fitnes trakere, u sobama za krizne situacije.

Drugi su kritikovali Bijelu kuću zbog pokretanja napada na Iran iz Trampovog kluba u Palm Biču, umjesto iz osigurane prostorije unutar same Bijele kuće.