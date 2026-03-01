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NEKADAŠNJI ALBANSKI PREDSJEDNIK

Demonstranti u Tirani zapalili kuću Envera Hodže

Policija je odgovorila suzavcem, vodenim topovima u pokušaju da rastjera masu iz centralnih ulica Tirane

Paljenje kuće. Anadolija

S. S.

1.3.2026

U Tirani su sinoć, nešto poslije 18 sati, počeli protesti protiv vlade Edija Rame koji su prerasli u nasilje, nakon što su se demonstranti sukobili sa policijom, bacali Molotovljeve koktele i druge zapaljive predmete.

Jedan od napada bio je usmjeren i na vilu nekadašnjeg komunističkog lidera Envera Hodže, koja je u jednom dijelu zapaljena, navode albanski mediji.

Policija je odgovorila suzavcem, vodenim topovima u pokušaju da rastjera masu iz centralnih ulica Tirane, prenosi albanski Top channel.

# ALBANIJA
# TIRANA
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